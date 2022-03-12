12 Mar 2022 - 13:39- Gündem G: 12 Mar 2022 - 13:41

Özlü’den Hakan Zorlu’ya ziyaret

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Hakan Zorlu’yu ziyaret etti
Özlü’den Hakan Zorlu’ya ziyaret mask

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçtiğimiz ay yapılan kongrede Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na yeniden başkan seçilen Hakan Zorlu’yu ziyaret etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Zorlu’yu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Hakan Zorlu’da desteği ve ziyaretinden dolayı  Yasin Özlü’ye teşekkür ederek, kamyoncu esnafının sorunlarının çözümü noktasında destek istedi.

12 Mar 2022 - 13:39 - Gündem

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