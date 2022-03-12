Başkan Aygün’den Ankara’da temaslar

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

MİLLETVEKİLİ ŞEKER İLE BİRLİKTE

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği başkentte önemli görüşmelerde bulundu. Deniz Mahallesi’nde yapılması planlanan kentsel yenileme projesi ile ilgili AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda temaslarda bulunan Başkan Aygün, görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

ATALAY VE HOLOĞLU’NA ZİYARET

Deniz Mahallesi’nde uzun yıllardır süren belirsizliğin ortadan kalkacağını belirten Başkan Aygün, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ziyaretimizde Deniz Mahallesi'ne bakanlığımızla yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm projesini değerlendirerek protokolün son düzenlemelerini yaptık” dedi. Başkan Aygün, ayrıca başkentte yaptığı görüşmeler kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nu da ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.