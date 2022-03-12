Hürriyet, temizlik işçileriyle bir araya geldi

Emekçinin her daim yanında olan bir anlayışla görevini yürüten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Soğuk hava ve zor şartlarda ilçenin temizliğini başarıyla sağlayan ekipler, ayrıca karla mücadele çalışmaları kapsamında da diğer müdürlüklere araç ve personel desteği ile yardımcı olmaya devam ediyor.
HER BİRİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Kuruçeşme’deki kar denetiminin ardından vakit kaybetmeden sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Gültepe’de yer alan şantiyesini ziyaret eden Hürriyet, burada çalışanlarla bir araya gelerek her birine çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve poğaça ikramında bulundu. İşçileri görev yerlerine uğurlayan Başkan Hürriyet, ardından karla mücadele kapsamında oluşturulan ekipteki birim müdürleri ve amirleriyle çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.