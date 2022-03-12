12 Mar 2022 - 13:44- Gündem G: 12 Mar 2022 - 13:46

Ticaret Bakanlığına 524 Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığına 524 Sözleşmeli Personel Alınacak
Ticaret Bakanlığına 524 Sözleşmeli Personel Alınacak mask

Ticaret Bakanlığına Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adaylar,  15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında  Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. 

Adaylar ilan edilen Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli pozisyonlarından sadece birine başvurabilecek. Adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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12 Mar 2022 - 13:44 - Gündem

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