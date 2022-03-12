12 Mar 2022 - 13:47- Gündem G: 12 Mar 2022 - 13:49

Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak
Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak mask

2022 Yılı Biyomedikal Metroloji (Ölçümleme) ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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12 Mar 2022 - 13:47 - Gündem

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