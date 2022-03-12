12 Mar 2022 - 13:49- Gündem G: 12 Mar 2022 - 13:51

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak mask

Anadolu Üniversitesinde boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacak. 

Başvurular elektronik ortamda 14 - 28 Mart 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

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12 Mar 2022 - 13:49 - Gündem

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