Hürriyet, Kuruçeşme’de kar denetimine çıktı

Son yılların en şiddetli kar yağışı ile karşı karşıya kalan İzmit’te ilk dakikadan itibaren sahaya inerek çalışmalarını titizlikle yürüten İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilk iki gün sonunda ilçe sınırları içerisinde müdahale edilmeyen cadde ve sokak bırakmayarak vatandaşlar tarafından takdir topladı. Yapılan başarılı çalışmalar sonrası bizzat incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, sabah saat 6’da yönetim ekibi ile Kuruçeşme’de denetime çıktı.

TÜM BÖLGEYİ TEK TEK GEZEREK İNCELEDİ

Karla mücadele kapsamında görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün birim müdürleri ve bölge amirleri, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e Kuruçeşme’deki çalışmaları yerinde anlattı. Yapılan çalışmalardan memnun kalan Başkan Hürriyet ise vatandaşlara da şu ifadelerle seslendi, “Karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarına devam ediyor. Bugün Kuruçeşme bölgesinde ekip arkadaşlarımızla çalışmaları inceledik. Bölgede şu an için kapanmış veya ulaşıma elverişsiz bir alan yok.

“BİZE ULAŞIN”

Arkadaşlarımız tüm araç ve ekipmanlarıyla birlikte ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere Zabıta Müdürlüğü’nün de desteği ile sürekli sahadalar. Bizlere kar yağışı ile ilgili olumsuzluk yaşanması halinde telefon ve WhatsApp hatlarından ya da muhtarlarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Şu anda 102 mahallenin tamamında aralıksız çalışan ekiplerimiz var. Bütün bölgeleri tek tek tarıyoruz ve şu an için bir sorun gözükmüyor.

“İNSANÜSTÜ BİR ÇABA SARF EDİYORLAR”

Tabi koşullar zor. Belli aralıklarla yağan karda tuzlama çalışması yapmış olsak da 3-4 saatte bir bu çalışmayı yeniden yapmak zorundayız. Arkadaşlarımız insanüstü gayretle tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yine tüm araçlarımız sahada çalışıyor. Sorumluluğumuz olsun olmasın, her alana giriyoruz. Gece ekiplerimiz ayrı, gündüz ekiplerimiz ayrı bir çalışma yapıyor. Vatandaşlarımızın refahı için mücadelemiz devam edecek.”