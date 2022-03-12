İzmit'te korkunç olay! Eşini 12 yerinden bıçakladı

Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, Sekapark içindeki kafede meydana geldi. Kafe mutfağında çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu Suat Çetin, iş yerine gelip, mutfak kısmına geçti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı. Kafenin diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hastaneye kaldırılan Aynur Çetin de tedavisinin ardından taburcu edildi.
Savcılıkça hazırlanan iddianame, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Suat Çetin'in, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eşiyle konuşmak için iş yerine gittiği, oğluyla arasında husumet bulunduğu için üzerinde bıçak taşıdığı ve pişman olduğunu söylediği yer aldı. Aynur Çetin'in aldığı bıçak darbeleriyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde 12 yerinden yaralandığı vurgulanan iddianamede, Suat Çetin'in 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.