Kocaeli için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi: Kocaeli il genelinde bugün (12.03.2022 Cumartesi) beklenen yağışların öğleden sonra etkisini artırarak, gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü), kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.