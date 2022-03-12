Yangın, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi 369 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Engin Ö. idaresindeki 41 J 4115 plakalı halk otobüsünün ön kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, motor kısmında çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Otobüs şoförü de yangını söndürebilmek için ter döken itfaiye erleri ile tartıştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
12 Mar 2022 - 15:37- Asayiş Güncelleme: 12 Mar 2022 - 15:39
Yangını söndürebilmek için ter döken itfaiye erleri ile tartıştı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs şoförünün yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye erleri ile tartışması ise dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.