Mehmet Altıparmak: Dino kalmak istemiyorsa yapacak bir şey yok

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hücum futboluna devam edeceklerinin altını çizdi ve “Antrenmanda bile geriye oynamayı yasakladım. Bunun için ceza sistemimiz de var” dedi. Deneyimli teknik direktör Dino ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Tabii ki özel bir futbolcu… Çalışmak isterim ancak burada kendisinin ne düşündüğü daha önemli. Kocaelispor’da kalmak istemiyorsa yapacak bir şey yok” ifadesine yer verdi.

ÖNEMSEDİĞİM KONU

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak gündeme dair sorularımıza yanıt verdi. Oyunlarının güçlendiğini ifade eden Altıparmak, kalan 10 maçta da iyi futbol ve skor almak istediklerini vurguladı ve şu şekilde konuştu: Takımda genel bir huzur ve mutluluk hakim. Benim önemsediğim konularında başında bu gelir.

3 PUANDAN DAHA ÖNEMLİ

Son oynadığımız Keçiören maçını hak ederek kazandık. Rakibimizin oyunu yavaşlatma çabalarına karşılığı son dakikalarda da olsa verdik. Onlar da açık oynadıklarında topu kalelerinde bulacaklarını biliyorlardı. Bu 3 puan çok önemliydi. Ancak ondan da önemlisi ilk kez taraftar ile takım bütünleşmesini görmemdi. Bu şekilde oynamaya ve kazanmaya devam ettiğimiz sürece bu bağ daha da kuvvetlenecektir.

MİLLİ MAÇ ARASINI İYİ DEĞERLENDİRDİK

Göreve geldiğimizde ilk haftalardaki sürecin bizim için sancılı geçeceğini biliyorduk. Çünkü takımda genel bir travma ve huzursuzluk hakimdi. Milli maç arasındaki kamp süreci önemliydi ve Antalya’da aile ortamını yeniden inşa etmeye gayret ettik. Bunun desteklenmesi için seri galibiyetler almamız gerekiyor. Çok iyi hazırlandığımız Bolu maçında aldığımız yenilgiyi kesinlikle hak ettiğimizi düşünmüyorum.

PLAY-OFF İMKANSIZ DEĞİL, AMA?

Balıkesir galibiyeti, Tuzla ve İstanbul beraberlikleri ve son olarak Keçiören galibiyetleri ile havayı yakaladık. Tuzla ve İstanbul maçlarında da galibiyeti kaçıran taraftık. Ancak risk devam ediyor tabii ki. Önceliğimiz kırmızı bölgeden bir an önce sıyrılmak ve ligi sorunsuz tamamlamak. Play-Off hattı ile arada 12 puanlık fark var. Bu da imkansız değil ama önceliğimiz güvenli bir konuma erişmek.

HÜCUM FUTBOLU OYNATMAYI SEVİYORUM

Az önce de ifade ettiğim gibi… Takımın üzerindeki travmayı güven inşa ederek atlatmak istedik. Forma rekabetinden oldukça memnunum ve takımdaki herkes iyi olduğu zaman formayı giyeceğini biliyor. Bu takımın ön alanda oynayabilecek, potansiyelli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten ben de hücum futbolu ve pas oyunu oynatmayı seviyorum. Antrenmanda bile geriye oynamayı yasakladım ve bu konuda bir ceza sistemimiz de var.

ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Futbol hatalar oyunu… Real Madrid – Paris maçında her şey Paris için iyi giderken çok basit bir hata tüm maçı etkiledi ve Paris Şampiyonlar Ligi’nden elendi. O yüzden futbolda ilk düdükten son düdüğe kadar rakibe saygı ve konsantre olmak zorundasın. Gençlerbirliği ve kalan tüm maçlarda da dikkatli olmak, her topun değerini bilerek oynamak olmazsa olmazımız olacak.

BENDEN DUYMAZSINIZ

Dino için Çin’den ciddi bir teklif var. Kulübümüzün de mali anlamda menfaati de var. Ancak bu konu yönetimimizi ilgilendirir. Kendisi ile konuştuk, biz Dino ile devam etmek istediğimizi söyledik. Özel bir futbolcu… Dediğim gibi çalışmak isterim ancak burada kendisinin ne düşündüğü daha önemli. Kocaelispor’da kalmak istemiyorsa yapacak bir şey yok. Kimseyi ne zorla tutabilirsiniz ne de zorla oynatabilirsiniz. Zaten benim yapımda “Ah vah” olmaz. Duymazsınız zaten. Sahaya 11 kişi çıkıyor mu? Çıkıyor… Bitti… Mevcut şartlar dahilinde en iyisi için çalışırız.