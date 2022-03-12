İzmit Belediyesi, kar nedeniyle ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımız için seferber oldu. Umuttepe Kent Ormanı’nda besleme yapan ekipler ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak Patibüs içerisinde muayenesini gerçekleştirdi. Muayenesi tamamlanan küçük kedi hayvan severlere teslim edildi.
YARALI KÖPEK KLİNİĞE ALINDI
Ayrıca ekipler Umuttepe Kent Ormanı’nda buldukları hasta köpeği hemen korumaya aldılar. Köpeğin tedavisini gerçekleştirmek üzere patibüsle kliniğe götürülen can dostumuz tedavisinin ardından güvenli alana alınacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.