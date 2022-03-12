12 Mar 2022 - 16:47- Gündem G: 12 Mar 2022 - 16:49

İzmit Belediyesi, kar nedeniyle ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Umuttepe Kent Ormanı’nda ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak muayenesini gerçekleştirdi
İzmit Belediyesi, kar nedeniyle ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı mask

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımız için seferber oldu. Umuttepe Kent Ormanı’nda besleme yapan ekipler ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak Patibüs içerisinde muayenesini gerçekleştirdi. Muayenesi tamamlanan küçük kedi hayvan severlere teslim edildi. 

YARALI KÖPEK KLİNİĞE ALINDI

Ayrıca ekipler Umuttepe Kent Ormanı’nda buldukları hasta köpeği hemen korumaya aldılar. Köpeğin tedavisini gerçekleştirmek üzere patibüsle kliniğe götürülen can dostumuz tedavisinin ardından güvenli alana alınacak.
# kar

12 Mar 2022 - 16:47 - Gündem

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