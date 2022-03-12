İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde kar kış demeden gece mesaisi yapıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışına karşın mesaisini sürdüren ekipler, çalışmalar neticesinde bozulan Fethiye Caddesi’nde dün gece asfalt kırığı serimi gerçekleştirdi.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Çalışmalar esnasında bölge esnafının toz ve çamurdan etkilenmemesi için önlem alan İzmit Belediyesi, Valilik izni sonrası çalışmalarına geceleri de devam ediyor. Kar nedeniyle zorlu koşullarda mesaisini gece de sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaların bittiği alanlara asfalt kırığı dökerek vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor. Bölge esnafı ve vatandaşların taleplerine kulak veren İzmit Belediyesi, proje kapsamında çalışmalarına her geçen gün artan bir tempo ile devam edecek.