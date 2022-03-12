Gençlerbirliği iddialı!

33 puanla Kocaelispor’un 1 basamak üzerinde 13. sırada yer alan Gençlerbirliği’nde Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor.

DİYADİN DE MAÇTA

Neşeli geçen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla başladı. Kırmızı-siyahlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise Teknik Direktör Metin Diyadin'in de katılımıyla çift kale maç oynadı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen çift kale maçı, teknik direktör Metin Diyadin'in yer aldığı kırmızı takım kazandı.

ÖZEL 99. YIL GECESİ OLACAK

Öte yandan Cumhuriyetle ile aynı yaşta olan Gençlerbirliği Kulübü’nün 99. yılı kuruluş yıldönümü için özel bir yemek tertiplendi. Yeni üyelerin de yer alacağı kutlama pazartesi günü saat 19.00’da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Özel gecede yönetim kurulumuz yeni üyeleri ağırlayacak ve kendilerine üye kartları da dağıtılacak.