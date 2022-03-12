Gençlerbirliği iddialı!

33 puanla Kocaelispor’un 1 basamak üzerinde 13. sırada yer alan Gençlerbirliği’nde Kocaelispor maçının hazırlıkları sürüyor.
DİYADİN DE MAÇTA
Neşeli geçen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla başladı. Kırmızı-siyahlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise Teknik Direktör Metin Diyadin'in de katılımıyla çift kale maç oynadı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen çift kale maçı, teknik direktör Metin Diyadin'in yer aldığı kırmızı takım kazandı.
ÖZEL 99. YIL GECESİ OLACAK
Öte yandan Cumhuriyetle ile aynı yaşta olan Gençlerbirliği Kulübü’nün 99. yılı kuruluş yıldönümü için özel bir yemek tertiplendi. Yeni üyelerin de yer alacağı kutlama pazartesi günü saat 19.00’da Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Özel gecede yönetim kurulumuz yeni üyeleri ağırlayacak ve kendilerine üye kartları da dağıtılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.