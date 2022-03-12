Aksel Aktaş’tan taraftara çağrı

Kocaelispor ile önümüz hafta sonu Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1999 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan Aksel Aktaş, kazanan taraf olmak istediklerini ifade etti ve taraftarı zorlu maça davet etti.

SAKATLIĞI SONA ERDİ

Sakatlığını atlatan Aksel, Kocaelispor maçı ile ilgili şu şekilde konuştu: Güçlü dönmek için en iyi şekilde çalışmak lazım. Öyle de yaptım. İnşallah güzel bir dönüş olur, tekrar sakatlık olmaz. Kocaelispor maçı inşallah bizim için güzel bir sonuçla neticelenecek. Umarım 3 puanı alırız ve biraz rahatlamış oluruz.

EKSİĞİMİZ YOK

Bu ligde her maçta her şey olabilir, kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama takım iyi gidiyor. Kalan haftalarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkes de burada, eksik yok. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızı Kocaelispor maçında bekliyoruz. Maç sonunda mutlu ayrılmaları için elimizden geleni yapacağız.