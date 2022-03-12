Aksel Aktaş’tan taraftara çağrı

Kocaelispor ile önümüz hafta sonu Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1999 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan Aksel Aktaş, kazanan taraf olmak istediklerini ifade etti ve taraftarı zorlu maça davet etti.
SAKATLIĞI SONA ERDİ
Sakatlığını atlatan Aksel, Kocaelispor maçı ile ilgili şu şekilde konuştu: Güçlü dönmek için en iyi şekilde çalışmak lazım. Öyle de yaptım. İnşallah güzel bir dönüş olur, tekrar sakatlık olmaz. Kocaelispor maçı inşallah bizim için güzel bir sonuçla neticelenecek. Umarım 3 puanı alırız ve biraz rahatlamış oluruz.
EKSİĞİMİZ YOK
Bu ligde her maçta her şey olabilir, kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama takım iyi gidiyor. Kalan haftalarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkes de burada, eksik yok. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızı Kocaelispor maçında bekliyoruz. Maç sonunda mutlu ayrılmaları için elimizden geleni yapacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.