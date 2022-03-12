Muhammed Bayır: Kocaelispor maçı çok önemli!

Başkent ekibi Gençlerbirliği’nin sol beki Muhammed Bayır çok önemsedikleri Kocaelispor maçı ile birlikte zorlu bir viraja gireceklerini ifade etti.

DİREKT RAKİBİMİZ

Bay geçtikleri arayı verimli geçirdiklerini vurgulayan Bayır, Kocaelispor maçı öncesi şu ifadelere yer verdi: “Ciddi ve zorlu bir viraja girdik. Bu hafta rakiplerimizin kazanması, bizim bay geçmemiz dikkat çekiciydi. Genelde zor maçların üstesinden geldik. Direkt rakibimizle oynayacağız, Kocaelispor gibi zorlu bir rakibi mağlup edeceğimize inanıyorum.

TAM KADROYUZ

Sezon başından beri bazı eksiklerin dezavantajını yaşadık. Sakatlık, kart cezalısı gibi. O yüzden kadronun tamamına yakını artık antrenmanlara çıkıyor. Bu da bizim için avantaj oluyor. Daha alternatifli bir kadro olduk. Aslında eksiklerin böyle bir zamanda geri gelmesi bize çok daha iyi oldu. Zorlu süreçte eksiklerin dönmesi iyi oldu.

BOL BONUSLU BİR MAÇ

Bizim için çok kritik bir maç. Tabii ki rakibimizi mağlup etmek için sahaya çıkacağız. Yendiğimiz takdirde belki 9, 12 puanlık bir maç olacak. İçerde oynadığımız için taraftar ve saha avantajını kullanmak istiyoruz. Kocaelispor karşılaşmasına normal maçlardan ekstra bir ilgi bekliyoruz.