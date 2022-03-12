Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne kadın istihdam ödülü

Türkiye İş Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlediği etkinlik ile Kocaeli’nin kadın istihdamına en fazla katkıda bulunan 41 kuruluşunu bir araya getirdi. Etkinliğe katılan Özel Atakent Cihan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner ve İnsan Kaynakları Müdürü Çiğdem Yıldız Galin, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın elinden ödüllerini aldı. Yöneticiler, kurumları için büyük anlamı olan bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Kadın istihdamına önem veren Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde, çeşitli branşlarda yaklaşık 300 kadın çalışan istihdam ediliyor. Ciddi sorumluluklar almayı gerektiren ve özenli çalışmayı isteyen hastanede ağırlıklı olarak kadınların sorumluluk almasının önemine değinen Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarına teşekkür etti.