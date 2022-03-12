Kaza, dün 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 13 araç sürücüsü kazaya karıştı. İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 noktada meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazayı gören araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kazada, 2 şerit de yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açıldı. Buz pistine dönen yolda kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, kayganlaşan yolda araçlar ardı ardına kaza yaptı.
12 Mar 2022 - 18:52- Asayiş Güncelleme: 12 Mar 2022 - 18:55
13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç dün gece kazaya karışmıştı. Buz pistine dönen yolda kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.