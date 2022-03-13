13 Mar 2022 - 00:56- Gündem G: 13 Mar 2022 - 00:58

Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı

Kocaeli’de iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı
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Kocaeli’de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı. Kar yağışı Kocaeli'ni beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte İzmit Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.
Meydanda yaklaşık 200 kişi toplanarak aynı anda kartopu savaşı yaparken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

13 Mar 2022 - 00:56 - Gündem

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