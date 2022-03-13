Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı

Kocaeli’de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı. Kar yağışı Kocaeli'ni beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte İzmit Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.
Meydanda yaklaşık 200 kişi toplanarak aynı anda kartopu savaşı yaparken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Kocaeli’de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı. Kar yağışı Kocaeli'ni beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte İzmit Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.