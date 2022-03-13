Karamürsel'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Cumhuriyet Caddesi'nde R.Ş. (32) ve İ.A. (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, yanında bulunan bıçakla İ.A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan İ.A, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan R.Ş, daha sonra polise teslim oldu.