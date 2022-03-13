13 Mar 2022 - 01:00- Gündem G: 13 Mar 2022 - 01:02

Kocaeli'de yoğun kar yağışı

Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar yetişirken, ekiplerin yolları açık tutmak için çalışmaları devam ediyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından iki gündür devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde Kocaeli'de etkisini arttırdı. Kent geneli yoğun kar yağışından etkilendi. Yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar yetişti. Zaman zaman eşsiz manzaralar da ortaya çıktı.

Polis ekipleri şehir merkezinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri yoğun yağışın olduğu köy yollarını trafiğe kapatıyor. Kent genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yolları açık tutmak için çalışmaları sürüyor.

13 Mar 2022 - 01:00 - Gündem

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