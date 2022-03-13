Kocaeli'de yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından iki gündür devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde Kocaeli'de etkisini arttırdı. Kent geneli yoğun kar yağışından etkilendi. Yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar yetişti. Zaman zaman eşsiz manzaralar da ortaya çıktı.

Polis ekipleri şehir merkezinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri yoğun yağışın olduğu köy yollarını trafiğe kapatıyor. Kent genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yolları açık tutmak için çalışmaları sürüyor.