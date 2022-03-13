Kocaeli'de yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından iki gündür devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde Kocaeli'de etkisini arttırdı. Kent geneli yoğun kar yağışından etkilendi. Yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına ile birlikte etkili olan kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar yetişti. Zaman zaman eşsiz manzaralar da ortaya çıktı.
Polis ekipleri şehir merkezinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri yoğun yağışın olduğu köy yollarını trafiğe kapatıyor. Kent genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yolları açık tutmak için çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.