13 Mar 2022 - 09:38- Gündem G: 13 Mar 2022 - 09:40

Kocaeli'de tır ve kamyonlara uygulanan kısıtlama kaldırıldı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte tır ve kamyonlara getirilen kısıtlama kaldırıldı.
Kocaeli'de tır ve kamyonlara uygulanan kısıtlama kaldırıldı mask

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyon trafiğine yönelik getirilen kısıtlama bugün saat 06.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Tır ve kamyon sürücülerimize anlayışları ve gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür ediyoruz. Araçlarda kış lastiği kullanımına, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaya dikkat edelim" denildi.
# kar

13 Mar 2022 - 09:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.667.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor mask
Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor
Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne kadın istihdam ödülü mask
Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne kadın istihdam ödülü
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde kar kış demeden gece mesaisi yapıyor mask
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde kar kış demeden gece mesaisi yapıyor
DP eski İzmit İlçe Başkanı kansere yenildi mask
DP eski İzmit İlçe Başkanı kansere yenildi
Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak mask
Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak mask
Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL