İbrahim Güçlü gözaltına alındı

İzmit Belediyesi’nin önceki dönem CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Güçlü Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile gözaltına alındı. Güçlü'nün Cumhuriyet savcısının ifadesinin ardından geceyi nezarette geçireceği öğrenildi.
“İFADESİ BİLE ALINMADAN HÜKÜM VERİLDİ”
Güçlü’nün Gözaltına alındığını Avukat Nazım Gençtürk Soyal Medya hesabından duyurdu. Gençtürk paylaşımında, “Önceki dönem İzmit Belediye Meclis Üyemiz, bugün cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla torunun doğum günü kutlaması hazırlıklarını yaparken evinde gözaltına alındı. Nöbetçi(!) savcı, daha ifadesi bile alınmadan hükmü verdi ve 'mevcutlu' olarak 'ertesi gün' savcılık ifadesine götürülmek üzere nezarete konuldu” ifadelerini kullandı.
“62 YAŞINDAKİ ADAM BU GECE NEZARETTE”
Gençtürk açıklamasının devamında, “Yıllarca kamuda çalışmış, belediye meclis üyeliği yapmış, muhtarlık yapmış, sosyal çevresince ve kent kamuoyunca bilinen, 30 yıldır aynı adreste oturan, çağırılsa pek tabii olarak herkesten önce gidip ifadesini verecek, 62 yaşında adam bu gece nezarette. Sn. Cumhurbaşkanı'nın adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "sırf ifade almak için evden gece yarısı gözaltı işlemlerine son verdik!" demişti.
“KRALDAN ÇOK KRALCILIK”
Gündüz gözaltına aldığın adamı, adliyede nöbetçi savcı-hakim olmasına karşın gece nezarette tutup ertesi gün sevk edince adalet reformu sağlanmış mı oluyor? Bu arada, tüm hukukçuluğumla söylüyorum ki; paylaşımda ne cumhurbaşkanı var, ne hakaret var, ne de küçük düşürme var; sadece kraldan çok kralcılık var, yaratılmaya çalışılan bir korku toplumu var” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Mustafa Turan - Gecmiş olsun İbarahim
Mehmet - Memleket battı, bu akp'liler de böyle işte...
çenesuyuçorba - Mehmet sana göre battı 2023 te göreceğiz hdp pkk nın kucağından inin
Kartal41 - 1938 ile 1950 arasını sen nerden biliyon acaba söyledigin tarihde yapılan fabrikalar demir yolları savaştan cıkmış bir ülke o zamanın şartlarında bunu yapmış 1946 toprak kanunu diye cıkardıgı yasa ile toprak satışını yabancılara kapatan daha sonra bu yasaya karşı cıkıp yeniden parti kutanlar daha sonra hepden iptal edilen yasa sen hakareti takip et bakayım daha evvel 4 parti lideri TV lerde beraber yaptıklarını yapacaklarını anlatırken hiç agızlarında hakaret eden söz duydunmu CHP yi agzına alma o zaman
çenesuyuçorba - 1938-1950 arası milletin sosyolojik kültürel ekonomik dini değerleri ile oynadılar ve 1950 sandığın dibini boyladılar bu millet aptal değil iyi olsalardı 1950 de iktidar olurlardı camileri depo ve ahır olarak kullandılar bunları herkes biliyor aslında sizde biliyorsunuz ama işinize gelmiyor bu iktidar 20 sene boyunca hep galip geldi 2023 te yine galip gelecek sizler karalar bağlayın ve de kudurun 4 parti değil 7 dalton kardeşler memleketi pkk ya teslim edecekler hdp yi sakın unutma çünkü kucağında oturyorsunuz
Ali Yahya Kahya - Elbet bu devran son bulacak .kimin haklı kimin haksi olduğu iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkacak adamlar kendilerinin yargılanmasına izin vermiyor hepsi kanun üstü insanlar
Mehmet Demir - Bu chp lilerin hepsi böyle normal olamıyorlar hep yaptıkları şey hakaret adam olun insan olun normal tepkinizi sandıkta gösterin bakın söylüyorum çok çalışın vatandaşı kömür ile makarna ile değil para ile beyaz eşya ile kandırın iktidar olun bu millet bir de sizi görsün ne olduğunuzu ne olmadığınız görsün ama 1938-1950 arası gibi olmayın yoksa sandığın dibini BOYLARSINIZ
çenesuyuçorba - Hakan kardeş ona sen karar verme millet karar versin 2023 te sandık gelecek demokrasi icabı çoğunluk iktidar olacak 20 senedir iktidar olanlar yine iktidar olacak bu aziz miller hdp ve pkk nın kucağında olanlara iktidar vermez memleketi teröre teslim etmez avucunuzu yalatın biraz daha hazımsız olun tahammülsüz olun kabülsüz olun biraz daha kudurun
çenesuyuçorba - Ben oyumu makarna ya bulgura satmadım satmam da en aklımı kullanıyorum dikkat edin hdp ve pkk nın kucağındasınız onlar ne söylerlerse yapıyorsunuz sizler memleketi hdp ye pkk ya satarsınız allah göstermesin iktidara gelseniz mithat sancarı içişleri atilla temelli yi msb yacacaksınız bu mu sizin vatanseverliliğiniz hepinize yazıklar olsun
İzmi̇tli̇ - HAY SENİN CAHİL KAFANA,DEMEKKİ KÖMÜRLE MAKARNAYLA KANANLARDAN BİRİDE SENSİN BELEŞÇİ.OYUNU SATAN HERİF.
Hakan - Yağdanlık millet şu an çokmu rahat 20 senedir milletin kanını emdilerrr
Nafri - Bu adamlığı ATATÜRK'e hakaret ederken, muhalefet liderlerine hakaret ederken hatırlasan sana adam derim. Ama sende o feraset ne gezer. Ayrıca insanların yoksulluğunu istismar ederek ikbal kazanmanın şerefli bir şey olmadığını sana anlatmamışlar anlaşılan ve o 1938-1950 arasında genç cumhuriyet in yapmış olduğu yatırımları sata sata yiyerek ayakta kalıyorsunuz. GECEK GECEK BU GÜNLER DE GECEK.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.