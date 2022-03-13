İbrahim Güçlü gözaltına alındı

İzmit Belediyesi’nin önceki dönem CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Güçlü Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile gözaltına alındı. Güçlü'nün Cumhuriyet savcısının ifadesinin ardından geceyi nezarette geçireceği öğrenildi.

“İFADESİ BİLE ALINMADAN HÜKÜM VERİLDİ”

Güçlü’nün Gözaltına alındığını Avukat Nazım Gençtürk Soyal Medya hesabından duyurdu. Gençtürk paylaşımında, “Önceki dönem İzmit Belediye Meclis Üyemiz, bugün cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla torunun doğum günü kutlaması hazırlıklarını yaparken evinde gözaltına alındı. Nöbetçi(!) savcı, daha ifadesi bile alınmadan hükmü verdi ve 'mevcutlu' olarak 'ertesi gün' savcılık ifadesine götürülmek üzere nezarete konuldu” ifadelerini kullandı.

“62 YAŞINDAKİ ADAM BU GECE NEZARETTE”

Gençtürk açıklamasının devamında, “Yıllarca kamuda çalışmış, belediye meclis üyeliği yapmış, muhtarlık yapmış, sosyal çevresince ve kent kamuoyunca bilinen, 30 yıldır aynı adreste oturan, çağırılsa pek tabii olarak herkesten önce gidip ifadesini verecek, 62 yaşında adam bu gece nezarette. Sn. Cumhurbaşkanı'nın adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "sırf ifade almak için evden gece yarısı gözaltı işlemlerine son verdik!" demişti.

“KRALDAN ÇOK KRALCILIK”

Gündüz gözaltına aldığın adamı, adliyede nöbetçi savcı-hakim olmasına karşın gece nezarette tutup ertesi gün sevk edince adalet reformu sağlanmış mı oluyor? Bu arada, tüm hukukçuluğumla söylüyorum ki; paylaşımda ne cumhurbaşkanı var, ne hakaret var, ne de küçük düşürme var; sadece kraldan çok kralcılık var, yaratılmaya çalışılan bir korku toplumu var” ifadelerini kullandı.