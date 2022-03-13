Kürşat Yılmaz’dan Tramway Kafe’de Aydın Ünlü ziyareti

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinde, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclisteki parti grubu toplantısında yaptığı konuşmasında, Kürşat için "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri" ifadelerini kullanmıştı.

BİR GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ

Bahçeli’nin övgülerinden bir süre sonra Kürşat Yılmaz, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, kabul edildi ve 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

AYDIN ÜNLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz yıl tahliye olan Kürşat Yılmaz ilk fotoğrafını MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü’ye vermişti. Kürşat Yılmaz, dün akşam sürpriz bir ziyarette bulundu. Yılmaz, Tramvay Kafe’de Aydın Ünlü’nün misafiri oldu. Yılmaz’ın Aydın Ünlü’nün işyerindeki ziyareti dikkat çekti. Ülkücü camiada hatırı sayılır bir yeri olan Yılmaz’ın Ünlü ile fotoğrafı bir mesaj olarak yorumlandı.