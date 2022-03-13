Kürşat Yılmaz’dan Tramway Kafe’de Aydın Ünlü ziyareti

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinde, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclisteki parti grubu toplantısında yaptığı konuşmasında, Kürşat için "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri" ifadelerini kullanmıştı.
BİR GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ
Bahçeli’nin övgülerinden bir süre sonra Kürşat Yılmaz, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, kabul edildi ve 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.
AYDIN ÜNLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz yıl tahliye olan Kürşat Yılmaz ilk fotoğrafını MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü’ye vermişti. Kürşat Yılmaz, dün akşam sürpriz bir ziyarette bulundu. Yılmaz, Tramvay Kafe’de Aydın Ünlü’nün misafiri oldu. Yılmaz’ın Aydın Ünlü’nün işyerindeki ziyareti dikkat çekti. Ülkücü camiada hatırı sayılır bir yeri olan Yılmaz’ın Ünlü ile fotoğrafı bir mesaj olarak yorumlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatan Seven Sevicisi - Yeraltimi Kürşat Yılmaz'ın ayağının tırnağı bile olamayacak insanlar boş yorum peşine düşmeyin siz dev sol ve chp hdp zihniyetinin okullarda gencecik beyinleri yıkayıp vatan hayini yetiştirip dinsiz bir toplum dizayn etmeye çalışırken ülkücü ve Kürşat Yılmaz MHP li imanlı toplum bosmu duracaktı ona buna vatan hayinlerine ceza kesince kötü oluyorlar pkk piji apocuk sloganı çekerken geriye caddesinde birşey yokmuscasinami yaşayacağız
Hakan - Tamda mhp işleyişii yeraltı işleri karanlık adamlarrr övgüyle poz veriyorlarrr
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.