Aykan: DEVA hekimlerin yanında

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl teşkilâtı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle günün anlam ve önemine de atıf yaparak bir bildiri yayınladı.

DEVA Partisi Sağlık Politikaları’ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Batuhan Aykan imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Takvimler Mart 1919’u gösterdiğinde İstanbul, İngiliz işgali altındadır ve tıp öğrencileri eğitimlerine işgal günlerinde de devam etmeye çalışmaktadırlar. O günlerde 3’üncü sınıfta tıp eğitimine devam eden Hikmet Boran da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencileri arasındadır. 14 Mart 1919’da tıp öğrencileri Hikmet Boran önderliğinde üniversitenin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını söyleyerek toplanır ve ardından işgale karşı tarihi fakülte binasının direkleri arasına Türk bayrağını asarlar. İşgal güçleri protestoyu engellemeye çalışsalar da tıp öğrencilerini durduramazlar. Tıp öğrencilerinin kararlılıkları ve vatanseverlikleri sayesinde karanlık işgal günlerinde İstanbul semalarında yeniden dalgalanan Türk bayrağı, Türk Milleti’nin gönlünde bir umut ışığı gibi parlar. O günden sonra da 14 Mart ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlar.

Ne yazık ki, o gün verilen mücadelenin bir benzerini bugün biz de hekimlerimizin yanında durarak veriyoruz. Bugün hükumetin baskıları altında hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız adeta değersiz bir nesne gibi görülüp, ‘giderlerse gitsinler’ ifadesiyle itibarsızlaştırılmıştır. Hekimlerimizin yaşam şartlarını daha insani hale getirmek için yaptıkları haklı talepleri görmezden gelinmektedir. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenlerin bugün hekimlerimizi nasıl değersizleştirdiğini net bir şekilde görüyoruz.

Hekim olmak için 6 yıl tıp eğitimi, 4 yıl uzmanlık eğitimi alınmasını sadece iki kelimeyle değersizleştirmek hangi vicdana sığar?

Korona sürecinde gecesini gündüzüne katarak büyük emek veren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız Hikmet Boran’dan devraldıkları bayrağı fedakârlık ve özveri içerisinde taşımakta ve Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünün hâlâ geçerli olduğunu göstermektedirler.

Tıp Bayramı’nı her anlamda bir bayram şeklinde kutlamak tüm sağlık çalışanlarının hakkıdır. Bunu sağlamak da hükumetin görevidir.

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının hakları üzerine Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın da ifade ettiği gibi; ‘Biz, hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı, onurlu bir hayat için verdikleri bu mücadelede, sonuna kadar destekliyoruz. Uzun nöbetlerle, ağır çalışma koşullarıyla sistemin tüm yükünün sağlık çalışanlarımızın omuzlarında olduğunu biliyoruz. Dönüp bir teşekkür et. Bu insanlar pandemi döneminde gece gündüz demedi. Kendi canını, ailesinin, küçük çocuğunun sağlığını riske atarak hayat kurtarmak için mücadele etti. Doktorlar dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, maddi ve manevi kaygılar hissetmeden yaşama hakkı vardır. Sene olmuş 2022. Biz, ülkenin Cumhurbaşkanı’na, insanların hayat pahalılığı karşısında ezilmeden yaşaması, işinden zevk alarak çalışması, çoluğuyla çocuğuyla vakit geçirecek zamanında olması gerektiğini anlatıyoruz. Gidecek olan hekimler değil, kendisi’ diyoruz.

İlk seçimlerden itibaren daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için var gücümüzle hekimlerimizin ve bütün sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız. Uzun emekler vererek bu kutsal mesleği icra etmeye çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.”