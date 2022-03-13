13 Mar 2022 - 10:11- Gündem G: 13 Mar 2022 - 10:13

İzmit Belediyesi karla mücadelede, tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan arındırılan bölgelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
İzmit Belediyesi karla mücadelede, tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor mask

İzmit’in 102 mahalle, cadde ve sokaklarında çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan arındırdıkları bölgelerde önlemler almaya devam ediyor. Soğuk havanın etkisi ile don tehlikesi olan bölgeler, ekipler tarafından tuzlanarak olası buzlanmanın önüne geçilmeye çalışılıyor.

GECE GÜNDÜZ FARKETMEKSİZİN SÜRÜYOR

Özellikle İzmit’in yüksek rakımlı ve dik sokakları ile caddelerini içerisinde barındıran Erenler Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi, Ayazma Mahallesi ve Malta Mahallesi gibi bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, vatandaşların olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, çalışmalarına gece gündüz farketmeksizin devam edecek.

13 Mar 2022 - 10:11 - Gündem

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