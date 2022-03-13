İzmit Belediyesi karla mücadelede, tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İzmit’in 102 mahalle, cadde ve sokaklarında çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan arındırdıkları bölgelerde önlemler almaya devam ediyor. Soğuk havanın etkisi ile don tehlikesi olan bölgeler, ekipler tarafından tuzlanarak olası buzlanmanın önüne geçilmeye çalışılıyor.
GECE GÜNDÜZ FARKETMEKSİZİN SÜRÜYOR
Özellikle İzmit’in yüksek rakımlı ve dik sokakları ile caddelerini içerisinde barındıran Erenler Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi, Ayazma Mahallesi ve Malta Mahallesi gibi bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, vatandaşların olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, çalışmalarına gece gündüz farketmeksizin devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.