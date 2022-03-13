13 Mar 2022 - 10:12- Gündem G: 13 Mar 2022 - 10:14

Kocaeli’de tramvay ve otobüslerde aksama yaşanmadı

Kocaeli’de yaşanan yoğun kar yağışına rağmen kırsal mahallelerde dahil olmak üzere kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmadı
Kocaeli’de tramvay ve otobüslerde aksama yaşanmadı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından Kocaeli’nin dört bir yanına ulaşım hizmeti sağlayan otobüsler ve Akçaray tramvay hattı, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen seferlerine ara vermeden devam etti. İstanbul Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımda da sorun yaşanmadı.

ULAŞIMPARK TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Yoğun kar yağışı alan bölgelerde otobüs seferlerinde aksama yaşanmadı. UlaşımPark acil müdahale ekibi araçların sabah sefere çıkması için gerekli tüm önlemleri aldı. Sabah sürücüler garajlara geldiğinde araçları sefere hazır hale getirilerek, seferlerde olası bir aksama yaşanması önlendi.

AKÇARAY DA SEFERLER AKSAMADI

Yoğun kar yağışına rağmen seferlerine ara verilmeyen Akçaray, yolcularından yine tam not aldı. Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşımın adresi olan Akçaray’da kış şartlarına rağmen seferlerde aksama yaşanmadı.

KOCAELİ’NİN HER KÖŞESİNE ULAŞIM

UlaşımPark kontrol merkezi seferdeki otobüsleri anlık takip edip, olası bir aksaklıkta anında ekip gönderdi. Hat 200 İstanbul-Kartal, hat 250 Sabiha Gökçen gibi uzun mesafeli hatlarda da yolcular problem yaşamadı. Gebze bölgesinde ve yoğun kar yağışı alan Kandıra’ya yapılan 800 ve 801 seferleri de eksiksiz devam etti.

13 Mar 2022 - 10:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.667.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor mask
Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor
Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne kadın istihdam ödülü mask
Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne kadın istihdam ödülü
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde kar kış demeden gece mesaisi yapıyor mask
İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde kar kış demeden gece mesaisi yapıyor
DP eski İzmit İlçe Başkanı kansere yenildi mask
DP eski İzmit İlçe Başkanı kansere yenildi
Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak mask
Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak mask
Biyomedikal metroloji ve hvac validasyonu hizmeti alınacak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL