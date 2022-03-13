Kocaeli’de tramvay ve otobüslerde aksama yaşanmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından Kocaeli’nin dört bir yanına ulaşım hizmeti sağlayan otobüsler ve Akçaray tramvay hattı, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen seferlerine ara vermeden devam etti. İstanbul Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımda da sorun yaşanmadı.

ULAŞIMPARK TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Yoğun kar yağışı alan bölgelerde otobüs seferlerinde aksama yaşanmadı. UlaşımPark acil müdahale ekibi araçların sabah sefere çıkması için gerekli tüm önlemleri aldı. Sabah sürücüler garajlara geldiğinde araçları sefere hazır hale getirilerek, seferlerde olası bir aksama yaşanması önlendi.

AKÇARAY DA SEFERLER AKSAMADI

Yoğun kar yağışına rağmen seferlerine ara verilmeyen Akçaray, yolcularından yine tam not aldı. Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşımın adresi olan Akçaray’da kış şartlarına rağmen seferlerde aksama yaşanmadı.

KOCAELİ’NİN HER KÖŞESİNE ULAŞIM

UlaşımPark kontrol merkezi seferdeki otobüsleri anlık takip edip, olası bir aksaklıkta anında ekip gönderdi. Hat 200 İstanbul-Kartal, hat 250 Sabiha Gökçen gibi uzun mesafeli hatlarda da yolcular problem yaşamadı. Gebze bölgesinde ve yoğun kar yağışı alan Kandıra’ya yapılan 800 ve 801 seferleri de eksiksiz devam etti.