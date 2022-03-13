Cevdet Saral: Gönül birlikteliği kurduk

Derince Birlikspor ile oynadığı 1. Amatör Play-Off maçını Furkan Filiz ve Cihat Genç’in golleri ile 2-1 yenerek adını Süper Amatör Lig’e yazdıran Başiskele Belediyespor’da başarılı antrenör Cevdet Saral sezonun değerlendirmesini gazetemize yaptı. Saral, aile ortamının başarıyı getirdiğini ifade etti.

BAŞKANIMIZIN ŞAMPİYONLUK BEKLENTİSİ YOKTU

Yeni yönetim kurulunun kendisi ile devam etmek istediğini ifade eden ve amatörün ruhuna göre hareket ettiklerinin altını çizen Başiskele Belediyespor Antrenörü Cevdet Saral sezonu şu şekilde değerlendirdi: Geçen sezon da Başiskele Belediye’yi çalıştırdım. Yönetimimiz değişti ve yeni sezonda da benle devam etmek istedi. Başkanımızın şampiyonluk beklentisi yoktu. Gençlere hizmet edilmesini, maliyetsiz, prim odaklı bir takım kurmamızı ve amatörün ruhuna uygun hareket etmemizi istediler.

KALECİ VEYSEL BOZ İÇİN UYGUN BİR TAKIMDIK

Benim de destelediğim bir konuydu bu. Öyle de yaptık. Sezon boyunca maliyetimiz 100 bin lira bile değildi. Önceliğimiz ilçenin oyuncularını tercih etmekti ve gerçekten son derece karakterli bir oyuncu grubu oluşturduk. Kaleci sıkıntımız vardı. Veysel Boz’a ulaştık. Vardiyeli çalıştığı için bizim takımımız ona uygundu. Kendisi de ortamı beğendi ve anlaştık.

BEKİRDERE DE BİZ DE ÇIKTIK

Haşmet ve Ertuğrul da takımımıza geldi. Bırakın para kazanmayı belki de ceplerinden para bile çıkmış olabilir. Genel olarak ifade etmem gerekirse oyuncularımızla gönül birlikteliği yaptık. Zorlu bir gruba düştük. Beylikbağı direkt çıktı, bir ikinci, Bekirdere de üçüncü oldu. Bildiğiniz üzere Bekirdere, Gölcük Çiftlik’i yendi ve bizim grupta Play-Off oynayan iki takım da Süper Amatör Lig’e yükseldi.

KAPTANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Takım olarak sezon boyunca kenetlendik. Kimin oynadığı önemli olmadı. Bu konuda kaptanlarımız Yusuf Çalık, İlyas Kurtoğlu, Yunus Çelik ve Erdem Dinçer’e çok teşekkür ederim. Hani sorsanız “Bu sezon üzüldüğünüz bir konu var mı?” diye… Var… Aynı zamanda avukat olan Erdem Dinçer’i baraj maçında kadroya alamamaktı. Gerçekten bunun için üzgünüm.

MAÇ ÖNCESİ TALİMAT VERDİM

Grubumuzu ikinci sırada bitirdikten sonra Derince Birlikspor ile eşleştik. Genç ve diri bir takıma sahiplerdi. Uzun yıllardır tanıdığım Şaban abi ile maç öncesi konuştum. Ev sahibi bizdik ancak gerek formalar gerekse de kulübe ilgili tercihleri kendilerine bıraktım. Maç öncesi tüm takıma gerek rakibe gerekse de hakeme en küçük bir itirazımız olmayacak diye talimatta bulundum.

GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLMEZDİM

Bahçecik’ten Mertcan Önen ve Bahadır Mısırlıoğlu’nu, Furkan Filiz’i de Başaran’dan aldık. 3 futbolcumuz da Derince Birlik maçında önemli katkılar sağladı. Furkan ve Cihat’ın golleri ile maçı 2-1 kazandık ve Süper Amatör Lig’e çıktık. Maç bitti ve ilk işim rakibimizi teselli etmekti. Onların üzüntülerini paylaştım. İnanın kaybetsek de kendi adıma çok fazla üzülmezdim. Çünkü Derince Birlikspor’un genç kadrosu ile bir şeyler başarması bana teselli olurdu.

YÖNETİMİMİZ İŞİMİZE HİÇ KARIŞMADI

Maçın hakemi Volkan Kırbaş ve yardımcılarının çok iyi maç yönettiğini düşünüyorum. Kendilerini sizin aracılığınızla kutlarım. Başkanımız işimize hiç karışmadı, yönetimimiz hep destek oldu. Hiçbir maçımızda olay olmadı, tepki görmedik. Hakemler, saha komiserleri özel olarak teşekkür etti. Bu anlamda ben de bizlere katkı sunan başkanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza, ailelerimize teşekkürü borç bilirim.

FUTBOLCU KAZANMAK DAHA KIYMETLİ

Başiskele Damlar ve Yuvacıkspor ile şampiyonluklar yaşadım. Yine Yuvacıkspor Plaj Futbol Takımı ile Kandıra’daki maçlarda Kocaeli şampiyonu olduk ve Antalya’da ilimizi temsil ettik. Genel olarak maliyetsiz takımlar kurarım. Amacım futbolcu kazandırmaktır. Başarı ikinci plandadır. Furkan Yavuz gibi Emre Kar gibi Selim Albayra gibi Bünyamin Mutlu gibi Mehmet Emin gibi oyuncuları bu şehrin futboluna kazandırmak benim için çok daha kıymetli.