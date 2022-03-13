MAP Kavaklı’dan Bıyıklı’ya ziyaret

Kısa adı KOTO olan Kocaeli Ticaret Odası’nın yaklaşan olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan İş İnsanı İbrahim Bıyıklı’ya destek ziyaretleri devam ediyor. İlimizin güzide kulüplerinden MAP Kavaklı Spor Kulübü de Bıyıklı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulübün unutulmaz başkanı Merhum Rüstem Avcı “Rüstem Baba” unutulmadı.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Bu sezon 2. Amatör Lig D Grubu’nda mücadele eden MAP Kavaklıspor’da Kulüp Başkanı Eles Yılmaz, Genel Kaptan Avni Batmaz, Sayman Mustafa Kara ve Antrenör Ramazan Yıldız, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’yı makamında ziyaret ederken Bıyıklı’ya çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

SON DERECE DONANIMLI

Samimi bir sohbet şeklinde geçen ziyarette konuşan Başkan Eles Yılmaz, İbrahim Bıyıklı’nın İzmit ve Kocaeli için örnek bir esnaf olduğunu ve tırnakları ile kazıyarak ticaretini geliştirdiğini ifade etti. Yılmaz öte yandan Bıyıklı’nın son derece donanımlı bir kişi olduğuna vurgu yaparak KOTO seçimlerinin hayırlı olmasını da diledi.

RÜSTEM BABA ATKISI

Başkan Yılmaz ile birlikte Avni Batmaz, Mustafa Kara ve Ramazan Yıldız, MAP Kavaklıspor’un efsane başkanı, Merhum Rüstem Avcı’nın “Nam-ı diğer Rüstem Baba” fotoğrafının yer aldığı özel atkıyı İbrahim Bıyıklı’ya hediye etti. Yılmaz, İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Okulu’nun arkasında yer alan kulübün tesislerine de Merhum Rüstem Avcı’nın adının verileceğini de sözlerine ekledi.

CAMİAYI YAKINDAN TANIYORUM

4 Aralık 2021’de koronavirüs tedavisi gördüğü esnada hayatını kaybeden Rüstem Avcı’ya Allah’tan rahmet ve ailesine sabır dileyerek sözlerine başlayan İbrahim Bıyıklı, MAP Kavaklıspor’un şehrin köklü kulüplerinden birisi olduğunu ifade etti. Kulübü ve camiayı yakından tanıdığını belirten ve ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Bıyıklı, kulübün İzmit ve Kocaeli futboluna çok önemli futbolcular ve antrenörler yetiştirdiğini söyleyerek yeni sezonda MAP Kavaklıspor’a başarı temennisinde bulundu.

İLK MAÇTA 3 PUAN ALDILAR

Mehmet Ali Paşa Kavaklı Spor Kulübü 2. Amatör Lig C Grubu’nda Yenidoğan Serdarspor, İzmit Gençlerbirliği, Körfez Atılım, İlimtepe Gençlerbirliği ve Yeşilovaspor ile aynı grupta yer alıyor. Kırmızı yeşilliler devam eden sezonun ilk maçında Körfez Atılımspor’u 4-1 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. MAP Kavaklı ikinci maçını önümüzdeki cumartesi günü İzmit Gençlerbirliği ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynayacak.