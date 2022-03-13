Kar yağışı devam edecek mi? İşte cevabı...

Türkiye uzun yıllardır yaşadığı en soğuk mart günlerini yaşıyor. Yurdun birçok şehrinde kar hakim olurken kar kalınlıkları artmaya devam ediyor. Tahminlere göre soğuk hava sistemi en etkili gününü dün yaşattı ancak kar yağışlarının hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA 2 GÜN DAHA ETKİLİ OLACAK

Kar yağışının İstanbul’da bugün ve pazartesi günü de etkili olması bekleniyor. Aralıklarla kar geçişleri görülse de kar yağışının düne göre daha az birikim yapacağı tahmin ediliyor.

ANADOLU’DA PERŞEMBEYE KADAR KAR VAR

Anadolu’nun yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışının etkisini perşembe akşamına kadar sürdürmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren yükselişe geçmesi beklenen sıcaklık değerleriyle birlikte kar yağışının yoğunluğu da azalacak.