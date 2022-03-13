Lastik-İş, Goodyear ile dördüncü kez masaya oturacak

Yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren Lastik-İş Sendikası ve Goodyear Fabrikası ile toplu sözleşme görüşmelerinin dördüncüsü yarın sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham’da 10.30’da başlayacak. İlk görüşmede sendika yetkilileri Goodyear Fabrikası’nın işveren sendikası KİPLAS ile masaya gelmesi nedeniyle siyah giyinerek durumu protesto etmişti. İkinci toplantıda da protesto sürerken Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bizim Goodyear’ı siyah kıyafet giyerek protesto etmemizin üç nedeni var. Bunlar, masadan ayrılıp ayrı görüşme yapmaları, iş veren sendikası KİPLAS’ı masaya getirmeleri ve fabrikada beyaz yakalıların sendikal işler müdahale etmeye çalışması. Beyaz yakalılar kendi işlerini yapacaklar. Fabrikayı karıştırmak gibi bir görev tanımları yok” ifadelerinde bulunmuştu.

TAŞERONDA UZLAŞILDI

Taşeron ile ilgili madde de ikinci toplantıda uzlaşma sağlanırken Sarı, “Goodyear’da taşeronu yasaklayan maddeyi geçtik. Taşeron çalıştırılmama konusunda Goodyear ile uzlaşıldı. Fabrikada insan kaynakları ve çalışanlar arasında iletişim sorunu var. Beyaz yakalılar kendi işini yapacak. Bu yüzden protesto amaçlı siyah giyindik” şeklinde konuşmuştu.

“BİRİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 22.5 ZAM VERDİ”

Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan Sarı, “Goodyear’da ek madde ile 61 madde üzerinde müzakere yapıyoruz. Üretimde 28, destek te 25 madde geçti. Bugün ise üretim ve destek 3’er madde geçti. Geçtiğimiz toplantıda sosyal haklara enflasyon oranında zam verirken, ücretlere ise birinci 6 ay yüzde 22,5 zam verdi. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon onanın da zam teklif ettiler. Bu adımları olumlu ama biz enflasyon oranlarını kabul etmeyeceğimizi beyan ettik. Ödünç paranın geri ödenmesi 10 aydan 12 aya çıkması ve taşeronun destek hizmetlerine geçmesi maddesinin aynı şekilde devam etmesi bizim için önemli. Siyah kıyafetlerimizi çıkarsak bile her zaman dolabımızda duracak. Her zamanda giyme ihtimalimiz var.” dedi.