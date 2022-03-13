13 Mar 2022 - 12:14- Gündem G: 13 Mar 2022 - 12:15

Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor

İzmit Belediyesi gece gündüz çalışarak devam ettiği Fethiye Caddesi Yenileme Projesi kapsamında su ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları tamamlandı ve tek kalan alt yapı işi olan elektrik bağlantıları için SEDAŞ hafta içi çalışmaya başlayacak
Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor mask

İzmit Belediyesinin yaklaşık 25 yıldır el sürülmeyen Fethiye Caddesi ve bağlantı yollarını yeni baştan canlandıracak yenileme projesinin alt yapı çalışmaları etabında çalışmalar hızla sürüyor. Fethiye Caddesi ve yan yollarını kapsayan proje kapsamında, İzmit Belediyesinin kendi üstlendiği su ve kanalizasyon bağlantıları tamamlandı. SEDAŞ ile yapılan görüşmeler sonrası, kurum hafta içinde elektrik bağlantıları için çalışmalara başlanacağını bildirdi. 

KAR NEDENİYLE HAFTA İÇİ BAŞLAYACAK

Elektrik alt yapı çalışmalarına hafta sonu başlayabileceklerini ancak yoğun kar nedeniyle çalışmanın hafta içine bırakıldığını belirten SEDAŞ yetkilileri, aksi bir durum yaşanmazsa alt yapı çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Kendi görevi olmamasına rağmen alt yapı çalışmalarının su ve kanalizasyon etabını bitiren İzmit Belediyesi, elektrik bağlantılarının tamamlanmasının ardından hızla üst yapı çalışmalarına başlayacak.
# kar

13 Mar 2022 - 12:14 - Gündem

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