Fethiye Caddesi Projesi’nde SEDAŞ’ın elektrik bağlantı etabı başlıyor

İzmit Belediyesinin yaklaşık 25 yıldır el sürülmeyen Fethiye Caddesi ve bağlantı yollarını yeni baştan canlandıracak yenileme projesinin alt yapı çalışmaları etabında çalışmalar hızla sürüyor. Fethiye Caddesi ve yan yollarını kapsayan proje kapsamında, İzmit Belediyesinin kendi üstlendiği su ve kanalizasyon bağlantıları tamamlandı. SEDAŞ ile yapılan görüşmeler sonrası, kurum hafta içinde elektrik bağlantıları için çalışmalara başlanacağını bildirdi.
KAR NEDENİYLE HAFTA İÇİ BAŞLAYACAK
Elektrik alt yapı çalışmalarına hafta sonu başlayabileceklerini ancak yoğun kar nedeniyle çalışmanın hafta içine bırakıldığını belirten SEDAŞ yetkilileri, aksi bir durum yaşanmazsa alt yapı çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Kendi görevi olmamasına rağmen alt yapı çalışmalarının su ve kanalizasyon etabını bitiren İzmit Belediyesi, elektrik bağlantılarının tamamlanmasının ardından hızla üst yapı çalışmalarına başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.