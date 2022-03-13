Olay, İzmit ilçesinde olayları ile sık sık gündeme gelen Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde bir kadına tokat atan şahıs, işletme çalışanları tarafından dışarıya çıkarıldı. Mekanın işletmecisi Z.K. ile şahıs arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Mekanın işletmecisi Z.K. şahıs tarafından bıçaklanırken, şahıs ise mekan çalışanları tarafından darp edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Mekanın işletmecisi Z.K.’nin ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan kavga kentin göbeğinde dakikalarca sürdü. Polis ekipleri zaman zaman kavgayı ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
13 Mar 2022 - 12:16- Asayiş Güncelleme: 13 Mar 2022 - 12:18
İzmit'te olaylı gece! Eğlence mekanında bir kadını darp etti, dışarı atılınca dehşet saçtı
Kocaeli’de gece kulübünde bir kadını darp eden şahıs mekandan dışarı atılınca kavga çıktı. Kavgada mekanın işletmecisi bıçaklanırken, dışarıya atılan şahıs da darp sonucu yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.