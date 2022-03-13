Körfez Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Hatun Güzel’in 4 yaşındaki kızı Elif Beren Güzel, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. Yılı’nda 10 kıtasını ezberleyerek duygulu bir şekilde okudu ve ailesi de videosunu paylaştı. Küçük kızın duygulu bir şekilde İstiklal Marşı’nı okuması; videoyu izleyenleri de oldukça duygulandırdı. Özel bir okulun ana sınıfına giden Elif Beren Güzel’in, küçücük yaşına rağmen 10 kıtalık İstiklal Marşı’mızı ezberlemesi ve okuması herkesi gururlandırdı. Annesi Hatun Güzel; kızıyla gurur duyduğunu, kısa sürede İstiklal Marşı’nı ezberlediğini belirterek, “O, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nı okurken, bir anne olarak çok duygulandım. Kızımla gurur duyuyorum. Bu topraklarda yaşayan herkesin İstiklal Marşı’nı bilmesi ve çocuklarına öğretmesi gerekir’ dedi.
13 Mar 2022 - 13:03- Gündem Güncelleme: 13 Mar 2022 - 13:05
4 yaşında İstiklal Marşı’nın tamamını ezberledi
Körfez’de ikamet eden 4 yaşındaki Elif Beren Güzel, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyerek duygulu bir şekilde okuyarak herkesi gururlandırdı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.