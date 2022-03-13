13 Mar 2022 - 13:03- Gündem G: 13 Mar 2022 - 13:05

4 yaşında İstiklal Marşı’nın tamamını ezberledi

Körfez’de ikamet eden 4 yaşındaki Elif Beren Güzel, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyerek duygulu bir şekilde okuyarak herkesi gururlandırdı
4 yaşında İstiklal Marşı’nın tamamını ezberledi mask

Körfez Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Hatun Güzel’in 4 yaşındaki kızı Elif Beren Güzel, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. Yılı’nda 10 kıtasını ezberleyerek duygulu bir şekilde okudu ve ailesi de videosunu paylaştı. Küçük kızın duygulu bir şekilde İstiklal Marşı’nı okuması; videoyu izleyenleri de oldukça duygulandırdı. Özel bir okulun ana sınıfına giden Elif Beren Güzel’in, küçücük yaşına rağmen 10 kıtalık İstiklal Marşı’mızı ezberlemesi ve okuması herkesi gururlandırdı. Annesi Hatun Güzel; kızıyla gurur duyduğunu, kısa sürede İstiklal Marşı’nı ezberlediğini belirterek, “O, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nı okurken, bir anne olarak çok duygulandım. Kızımla gurur duyuyorum. Bu topraklarda yaşayan herkesin İstiklal Marşı’nı bilmesi ve çocuklarına öğretmesi gerekir’ dedi.

13 Mar 2022 - 13:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.667.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akça Koca Kültür Platformu Aydemir’i evinde ziyaret etti mask
Akça Koca Kültür Platformu Aydemir’i evinde ziyaret etti
MARİMDER’den Osman Pepe’ye Ziyaret mask
MARİMDER’den Osman Pepe’ye Ziyaret
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy’dan Bulut’a ziyaret mask
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy’dan Bulut’a ziyaret
Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı’nda çelenk ve plaket töreni mask
Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı’nda çelenk ve plaket töreni
“Yağ yüklü bekleyen gemiler yola çıktı” mask
“Yağ yüklü bekleyen gemiler yola çıktı”
ADD’nin "Atatürk'ün İzinde" gezilerinin 3’üncüsü Çanakkale Şehitliği’ne mask
ADD’nin "Atatürk'ün İzinde" gezilerinin 3’üncüsü Çanakkale Şehitliği’ne
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL