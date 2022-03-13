4 yaşında İstiklal Marşı’nın tamamını ezberledi

Körfez Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Hatun Güzel’in 4 yaşındaki kızı Elif Beren Güzel, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. Yılı’nda 10 kıtasını ezberleyerek duygulu bir şekilde okudu ve ailesi de videosunu paylaştı. Küçük kızın duygulu bir şekilde İstiklal Marşı’nı okuması; videoyu izleyenleri de oldukça duygulandırdı. Özel bir okulun ana sınıfına giden Elif Beren Güzel’in, küçücük yaşına rağmen 10 kıtalık İstiklal Marşı’mızı ezberlemesi ve okuması herkesi gururlandırdı. Annesi Hatun Güzel; kızıyla gurur duyduğunu, kısa sürede İstiklal Marşı’nı ezberlediğini belirterek, “O, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nı okurken, bir anne olarak çok duygulandım. Kızımla gurur duyuyorum. Bu topraklarda yaşayan herkesin İstiklal Marşı’nı bilmesi ve çocuklarına öğretmesi gerekir’ dedi.