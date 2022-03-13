Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı’nda çelenk ve plaket töreni

Kocaeli Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir dizi etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında doktorlar, saat 09.00’da İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak. Ardından kutlama programı saat 10.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde devam edecek. Oda Başkanı Dr. Ömer Ardaman’ın açılış konuşması ile başlayacak olan etkinlikte meslekte 25, 40 ve 50’nci dolduran doktorlara plaket verilecek.