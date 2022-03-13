“Yağ yüklü bekleyen gemiler yola çıktı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili açıklama yaptı. Son gelişmeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Azak Denizi’ndeki limanlarda Türkiye’ye gelmek üzere toplam 28 bin ton Ayçiçek yağı yüklü 6 geminin, savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini hatırlattı.

“YAĞ YÜKLÜ 4 GEMİ”

Limanlarda bulunan gemilerin 9 Mart tarihinde kalkış izni aldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham Ayçiçek yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nı geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Varış limanı Mersin’e doğru seyrediyor. 15 Mart’ta Mersin’e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham Ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz’de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek. Diğer 4 Ayçiçek yağı taşıyan gemi ise, Karadeniz’de seyir halinde olup 17 Mart’a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor” dedi.

“5 GEMİ KARADENİZ’E AÇILDI”

Bu gemiler dışında Azak Denizi’ndeki limanlarda 18 adet Türk sahipli geminin de beklediğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Bu gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve Ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı. Bir gemimiz ise Azak Denizi’ndeki Temruk Limanı’nda pirinç kepeğini yükleme yapmak için giriş sırası bekliyor. Karadeniz’deki olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı bu gemilerden 5 tanesi Karadeniz’e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazı’nda ve Azak Denizi’nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de Pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.

“DURMA VE YAVAŞLAMA YOK”

Rusya’nın Karadeniz’de bulunan limanlarında savaş durumu sebebiyle herhangi bir durma veya yavaşlama olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, buradaki limanlara gemilerin giriş, çıkış, yükleme ve tahliye yaptıklarını belirtti. Karaismailoğlu, Ukrayna limanlarında savaşın başlamasıyla birlikte yükleme ve tahliye işlemlerinin tamamen durduğuna vurgu yaptı. Ukrayna limanlarında 4’ü Türk bayraklı olmak üzere 23 Türk sahipli ve işletmeli gemi bulunduğunu aktardı.

“LİMANLARA GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLADI”

Bakan Karaismailoğlu, “Savaşın ilk günü Ukrayna makamları bir navtex yayımlayarak, tüm limanların yaklaşımlarına deniz mayını döşediğini deklere etti. Limanlara giriş ve çıkışı yasakladı. Yine aynı gün, Rus makamları da Ukrayna limanlarına giriş veya çıkış yapacak gemileri düşman ilan edeceklerini bildirdi. Savaşın başladığı günlerde bu gemilerde toplam 202 Türk gemi insanı bulunuyordu. Bu gemi insanlarımızın 83’ünü Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesinde tahliye edildi. Gemilerde halen 118 Türk gemi insanımız bulunuyor. Halihazırda sadece 2 gemi insanımızın tahliye talebi bulunuyor” ifadelerini kullandı.