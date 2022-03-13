Arzum, 14 yıldır satrançta kadının yanında

Arzum’un 14 yıldır desteklediği ‘Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’ sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen şampiyonanın finalleri 05-11 Mart tarihleri arasında Balıkesir’deki ve Ayvalık Otel’de yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 82 usta kadın satranç sporcunun mücadele verdiği şampiyonada IM Ekaterina Atalık birinci olurken WFM Yulia Gökbulut ikinci, WCM Çiğdem Onur üçüncü oldu. Satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na 2009’dan beri sponsor olan Arzum, yurdun her yerinden profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına ciddi katkı sağladı.

“HAMLE SIRASI KADINLARDA, ARZUM YANLARINDA”

Arzum CEO’su Mete Zadil, şampiyonanın final gününde tüm yarışmacıları tebrik ederek, “Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na sponsorluğumuzu 14 yıldır ara vermeden sürdürüyoruz ve bu sponsorlukla; ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’ diyoruz. Şampiyona ile Türkiye’deki profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına katkı sağlayabilmek çok önemsediğimiz bir konu. İlk kez sponsor olduğumuz 2009 yılından bu yana şampiyonaya katılan sporcu sayısındaki artış bizi çok mutlu ediyor. Finallerde yarışmak için binlerce sporcu mücadele etti ve 82 sporcu katıldı. Bugün mevcut kadın lisanslı sporcu sayısının 358 bin 153 ile tüm branşların önünde yer alması da Türkiye’de satrancın geleceğine olan inancımızı artırıyor” dedi.

“SATRANÇ, SPONSORLARI İLE DAHA DA GÜÇLÜ”

Satranç sporundan kadınların sayısını ve etkinliğini her geçen yıl arttırdıklarını söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay ise, “Arzum Elektrikli EV Aletleri ile de 14 yılı bulan birlikteliğimizde satranç sporunda kadınların etkinliği gün geçtikçe arttı. Satranç sporu Arzum ile daha da güçlendi. Satranç sporuna ve kadınlarımıza verdikleri destek için Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Arzum CEO’su Mete Zadil nezdinde tüm Arzum ailesine teşekkürlerimizi iletiriz. 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılan binlerce sporcumuza teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızı ise tebrik ederim” şeklinde konuştu.