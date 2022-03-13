Kadın dostu Vodafone Türkiye’ye 2 ödül birden

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Vodafone Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında değer yaratan uygulamalarıyla öne çıkan markaları ödüllendirmek üzere Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı. Şirket, dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımların üstünün kırmızıyla çizilmesini sağlayan Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci” kategorisinde, 18 yaş üstü kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerinin verildiği Dijital Benim İşim projesiyle de “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

“MUTLULUK DUYDUK”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının dijitalleşmeyle olduğu kadar toplumun %50’sini oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayatta tam katılım göstermesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz 2 projenin Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’nde ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk. Ödül alan projelerimizin hayata geçmesini mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, kadınların en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

“DİLDE CİNSİYETÇİ KELİME ORANINI AZALTIYOR”

Vodafone’un dilde cinsiyetçi kullanımların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle, dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımların üstü kırmızıyla çiziliyor. Türkçeyi hem kelime bazlı, hem de metin bazlı anlayan bir teknoloji olan Kırmızı Çizgi ile bugüne kadar 2 bin 800 köşe yazısı analiz edildi ve bu yazılardaki cinsiyetçi kelime oranı %11’den %0’a indirildi. Kırmızı Çizgi’yi şirket içinde e-posta altyapısına da entegre eden Vodafone Türkiye, böylece iş yazışmalarında ayrımcı söylemlere yönelik tüm çalışanlarıyla anlık geri bildirimler paylaşarak farkındalığı artırıyor.

TOPLAM 50 MARKAYA ÖDÜL

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’nde, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden, kadın haklarını savunan, kadın gücünü destekleyen, kadınların toplumda her alanda eşit hak ve özgürlüklerinin olduğu bilinciyle çalışmalarına yön veren ve marka gücüyle bu yönde farkındalık adımları atarak toplum bilincine hizmet eden kadın dostu uygulamalar ve projeler ortaya koyan markalar ödüllendiriliyor. Bu yıl 100 kişiyi aşan karma bir tüketici hakem heyetinin değerlendirmesi sonucu toplam 50 proje ve marka ödüle layık görüldü.