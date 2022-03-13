13 Mar 2022 - 13:06- Ekonomi G: 13 Mar 2022 - 13:07

Nissan’a ‘Mükemmel Müşteri Deneyimi Sunan Marka’ ödülü

Müşterilerinin sürüş deneyimini iyileştirmek vizyonuyla faaliyet gösteren Nissan, Şikayetvar tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen A.C.E Awards’da B segment otomotiv kategorisinde ‘tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan marka’ ödülü aldı
Nissan’a ‘Mükemmel Müşteri Deneyimi Sunan Marka’ ödülü mask

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar, bu yıl 7.’sini düzenlediği A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) ile en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markaların başarılarını onurlandırıyor. İş dünyasına yön veren üst düzey isimlerin katıldığı bir törenle, 30 farklı sektörden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası 54 marka, Diamond, Gold ve Silver olmak üzere ödüllerine kavuştu. Heykeltıraş Orkide Akkoç tarafından tamamen el yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen bu benzersiz ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.

BENZERSİZ SÜRÜŞ DENEYİMİ YAŞATMA HEDEFİ

Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, B segment otomotiv kategorisinde gold ödül Nissan’ın oldu. Endeks, yılda yaklaşık 400 bin müşterinin yaptığı marka değerlendirmesi sonucu oluşturuluyor. Kendi kategorisinde “mükemmel müşteri deneyimi sunan marka” ödülüne layık görülen Nissan, sürücülere daha keyifli ve benzersiz sürüş deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini yürütüyor. Akıllı sürüşün öncüsü, ürün ve teknolojileriyle olduğu kadar yenilikçi hizmetleriyle de müşterilerinin yanında yer alıyor.

13 Mar 2022 - 13:06 - Ekonomi

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