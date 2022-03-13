Arduç: Büyükşehir’den milyonlarca iş alan AKP’li kim?

İzmit Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Muharrem Tutuş geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’u, belediyeden doğrudan teminle iş almakla suçlamıştı. Bu sefer de Caner Arduç bir açıklama yaparak Tutuş’a yüklendi.
“METREKARESİ 12-13 LİRALARA YAPTIM”
Arduç yayınladığı açıklamada, “Algı yaratmakta üstüne yok. Yapılamayan teleferikle, uçak uçmayan havaalanıyla, Yürüyüş Yolunu bitiremeyen müteahhitle benim İzmit Belediyesi’ne yaptığım işin ne alakası var. 2018-2019 senin partinin meclis üyesi adayının babasının şirketi dolar 5.3 lirayken metrekaresi 16 liraya yaptığı reklam işlerini ben 2020 yılında dolar 7.5 lirayken metrekaresi 12-13 liralara yaptım. İzmit Belediyesi'nin çıkmış olduğu teklife fiyatımızı yazdık ve iş bizde kaldı. Şimdi başka firmalar yapıyor. İzmit Belediyesi doğrudan temin yöntemiyle irili ufaklı onlarca firmaya iş veriyor, destek oluyor. İhaleleri şeffaf yapıyor, canlı yayınlıyor” ifadelerini kullandı.
“YAPMADIĞIMIZ İŞE FATURA KESMEDİK”
Açıklamasını devam eden Arduç, “Sizin ihale anlayışınızla tek bir kişiye bir kalemde 600- 700 bin liralık iş vermiyor. Sen önce dön bir partine bak sonra bize dil uzat. Ben şirket isimlerini paylaşıp hedef göstermeyi doğru bulmuyorum. Kamuoyu zaten her şeyi biliyor, varsa bir yolsuzluğumuz, haksız kazanç elde etmişsek asla taviz verme, çık sabah akşam basına demeç ver ama kişi kendinden bilirmiş işi. Yapmadığımız işe ne fatura kestik ne de fahiş fiyatlarla bir işin içine girip merdiven altından devasa dükkanlara dönüştük. Algı yaymayı bırakıp, seni sözde adaletinle Büyükşehir'den ve ilçe belediyelerinden milyonlarca lira iş alan AKP’li yöneticileri açıklamaya davet ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
A.kahyalı - senin k.k de senelerdir eline bir kağıt alır sadece soruyorum hadi soruyorum deyip kürsüye çıkar bir tanesinide açıklamaz yada eline yalan ne tutuştururlarsa onu okur sonrada ben öyle söylemedimki der sende onun gibisin nede olsa başkanın bildiğin bir şeyi içinde saklama bak o kadar açıklama yapmışsın onlarıda açıkla gitsin fazlada k.k nin arkasına takılma taklaya gelirsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.