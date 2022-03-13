13 Mar 2022 - 13:07- Gündem G: 13 Mar 2022 - 13:08

MARİMDER’den Osman Pepe’ye Ziyaret

MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu ve beraberindekiler, Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli bakanlardan Osman Pepe’yi ziyaret etti
MARİMDER’den Osman Pepe’ye Ziyaret mask

Kocaeli ve Türkiye tarihinde iz bırakan bakanlardan olan Osman Pepe’ye Uluslararası Marmara İş İnsanları ve Müteahhitleri Derneği’nden (MARİMDER) bir ziyaret gerçekleşti.

Osman Pepe’nin ofisinde gerçekleşen ziyarette MARİMDER Genel Başkanı M. Zeki Gedikoğlu’nun yanı sıra Ramazan Öztürk, Mim Sariye Arslan, Dr. Fatih Erkunt, Yavuz Doğan  ve Av. Mecit Gedikoğlu da iştirak ettiler.

“KARADENİZ FIRTINASI GİBİDİR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MARİMDER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu, “Kocaeli’mizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden olan eski bakanımız Osman Pepe ile bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Kendileri, adeta Karadeniz fırtınası gibidir. Uzun yıllar tanıdığım çok değerli siyasetçi ve iş insanı Osman Pepe geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bakanlıklarında görev yapmış, daha sonra iş hayatıyla da başarıya ulaşmış kıymetli bir büyüğümüzdür” dedi.

13 Mar 2022 - 13:07 - Gündem

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