Muazzez – Ali Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; emekli Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, iş insanı Mesut Uğur, Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Vizyoner İş İnsanları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci ve eşleri katıldı. Toplantıda; Platformun Nisan ayında yapılacak iftar programı ile yaz döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri değerlendirildi.
13 Mar 2022 - 13:09- Gündem Güncelleme: 13 Mar 2022 - 13:10
Akça Koca Kültür Platformu Aydemir’i evinde ziyaret etti
Hasan Uzunhasanoğlu başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu yöneticileri önceki gün Özel Bilgili Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir’i Bahçecik’teki evinde ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.