13 Mar 2022 - 13:09- Gündem G: 13 Mar 2022 - 13:10

Akça Koca Kültür Platformu Aydemir’i evinde ziyaret etti

Hasan Uzunhasanoğlu başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu yöneticileri önceki gün Özel Bilgili Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir’i Bahçecik’teki evinde ziyaret etti.
Akça Koca Kültür Platformu Aydemir’i evinde ziyaret etti mask
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Muazzez – Ali Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; emekli Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, iş insanı Mesut Uğur, Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Vizyoner İş İnsanları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci ve eşleri katıldı. Toplantıda; Platformun Nisan ayında yapılacak iftar programı ile yaz döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri değerlendirildi.

13 Mar 2022 - 13:09 - Gündem

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