İbrahim Güçlü serbest bırakıldı

İzmit Belediyesi’nin önceki dönem CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Güçlü Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Torununun doğumgünü hazırlıklarını yaptığı esnada gözaltına alınan Güçlü, dün geceyi nezarette geçirdi. Bugün Öğle saatlerinde savcının karşısına çıkan İbrahim Güçlü haftada bir gün karakola gidip imza atma adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.