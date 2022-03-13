13 Mar 2022 - 13:55- Gündem G: 13 Mar 2022 - 13:57

İbrahim Güçlü serbest bırakıldı

Dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan İzmit Belediyesi Eski Meclis Üyesi İbrahim Güçlü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İbrahim Güçlü serbest bırakıldı mask

İzmit Belediyesi’nin önceki dönem CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Güçlü Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Torununun doğumgünü hazırlıklarını yaptığı esnada gözaltına alınan Güçlü, dün geceyi nezarette geçirdi. Bugün Öğle saatlerinde savcının karşısına çıkan İbrahim Güçlü haftada bir gün karakola gidip imza atma adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
# chp

13 Mar 2022 - 13:55 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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