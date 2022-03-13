İzmit Belediyesi’nin önceki dönem CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Güçlü Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Torununun doğumgünü hazırlıklarını yaptığı esnada gözaltına alınan Güçlü, dün geceyi nezarette geçirdi. Bugün Öğle saatlerinde savcının karşısına çıkan İbrahim Güçlü haftada bir gün karakola gidip imza atma adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
13 Mar 2022 - 13:55- Gündem Güncelleme: 13 Mar 2022 - 13:57
İbrahim Güçlü serbest bırakıldı
Dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan İzmit Belediyesi Eski Meclis Üyesi İbrahim Güçlü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.