Gece fırtına, gündüz güneş

Kocaeli'de 3 gündür yer yer etkili olan yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde beraberinde fırtınayı getirmişti. Bugün ise fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Güneş açtığını gören vatandaşlar eşiyle, çocuğuyla ve dostlarıyla dışarı çıktı. Havanın güzel olmasından yararlanan vatandaşlar, sahilde güneşin tadını çıkardı.
Eşi ve kızıyla sahile gelen Serdar Sekmen, "İzmit'te havanın güzel olduğunu düşündük ve yürüyüşe çıktık. 4 gündür evdeydik ve sıkıldık. İzmit'e güzel kar yağdı. Hava güzel ve yollar açık olunca, ailemle geldim. Burada havanın keyfini çıkarmayı seviyorum. Sahilde yürümeyi seviyoruz. Pazar gününü güzel bir şekilde değerlendireceğiz" dedi.
Havanın güzel olmasından faydalanıp eşiyle sahile yürüyüşe çıkan Arjin Gökoğlu ise, "Birkaç gündür süren yoğun kar yağışının ardından bugün güneş açtı. Böyle olunca eşimiz dostumuzla sahilde yürüyüşe çıktık. İşe giderken yolların kapalı olmasından dolayı zorluk çektik. Bu soğuk havalarda dışarda kalan insanlara yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3 gün sonra havanın bu kadar güzel olması bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.