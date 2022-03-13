13 Mar 2022 - 17:40- Gündem G: 13 Mar 2022 - 19:14

Lokantacılar değişim dedi! Başkan İlhan Haftacı oldu
Lokantacılar değişim dedi! Başkan İlhan Haftacı oldu mask
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KESOB’a odalarda seçim heyecanı devam ediyor. KESOB’un en aktif odalarından olan Kocaeli Lokantacılar Odası’nın 9. Olağan genel kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Hikmet Özdemir ve İlhan Haftacı başkanlık için yarıştı. Oyların çoğunluğunu alan İlhan Haftacı odanın mevcut Başkanı Hikmet Özdemir'i devirdi. İlhan Haftacı 165 oy alırken mevcut başkan Özdemir ise 140 oy aldı

13 Mar 2022 - 17:40 - Gündem

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