Haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'de son durum

Sağlık Bakanlığının 26 Şubat-4 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, Kocaeli'de 676,44 oldu. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 19-25 Şubat'ta Kocaeli'de 922,28 olarak kayda geçmişti. Kocaeli'de önceki hafta 18.445 olan haftalık vaka sayısı 13.528'e düştü. Kocaeli'de ortalama günlük vaka sayısı da geçtiğimiz haftaya göre 2.635'den 1.932'ye düştü.