13 Mar 2022 - 22:11- Gündem G: 13 Mar 2022 - 22:13

İşte 13 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Mart 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
İşte 13 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Mart verilerine göre, 298 bin 252 test yapıldı. Son 24 saatte, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Bugün 35 bin 568 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 12 Mart verilerine göre, dün 318 bin 846 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 465 vaka tespit edilirken, 132 kişi hayatını kaybetmiş ve 42 bin 751 kişi sağlığına kavuşmuştu.

13 Mar 2022 - 22:11 - Gündem

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