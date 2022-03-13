İşte 13 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Mart verilerine göre, 298 bin 252 test yapıldı. Son 24 saatte, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Bugün 35 bin 568 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 12 Mart verilerine göre, dün 318 bin 846 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 465 vaka tespit edilirken, 132 kişi hayatını kaybetmiş ve 42 bin 751 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.