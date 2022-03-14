Başkan Büyükakın, futbol antrenörlerini ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer ve yönetimini makamında konuk etti. Futbol başta olmak üzere amatör spor üzerine görüş alışverişinin yapıldığı birliktelikte, Kocaeli’ndeki futbolun gelişimi üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu. TÜFAD Başkanı Demirer, “Tahir Başkanım, Spor Şurasında yaptığınız konuşmadaki hayalleriniz ve hedefleriniz bizler için çok önemlidir. Hayalleriniz ve hedefleriniz noktasında bizlere düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bu kentin çocuklarına hizmet etmek için çalışıyorsunuz. Sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın ise, “Spor Şurasını ortak aklın eseri olarak; Kocaeli’nin spor haritasını, rotasını tayin etmesi için gerçekleştirmiştik. Orada ifade edilen düşünceler ve öneriler bizlere yol gösterecek” dedi.

“SPORA YATIRIMLAR DEVAM EDECEK”

Tesisleşmenin öneminin altı bir kez daha çizilen görüşmede, futbol sahalarının yenileme çalışmalarına dikkat ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, zeminlerin yenilenmesi için gerekli adımları attıklarını da dile getirdi. “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hâlihazırda tüm hemşerilerine sunduğu sportif imkânlarla, düzenlediği sportif etkinliklerle, kurumsallaşmış hizmetlerle, fiziki donanım ve yatırımlarla, Türkiye’de çok önemli bir konumdadır” diyerek sportif yatırımlara devam edeceklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Bir taraftan alt yapının gelişmesi ve kalitesinin daha fazla artması, diğer bir taraftan tesisleşmenin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmasını çok önemsiyoruz. Tüm çabalarımız bunun içindir. Bu noktada spor dünyamızın tüm taban birliklerinin ortaya koyduğu çabayı da takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

“TESİSLEŞME VE ALT YAPIYA 116 MİLYON LİRA”

“2020 yılından bugüne 33 sportif etkinlik, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yaptık” diyerek TÜFAD heyetine spor kenti Kocaeli hedefi için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Sportif tesisleşme ve altyapıya 116 milyon lira, Amatör spor kulüplerimize, 22.5 milyon destek sağladık. Desteklerimiz elbette artarak devam edecek. Futbol ve diğer branşlarımızdaki antrenörlerimizin talep ve önerilerini de dikkate alıyoruz. Sporun tabana yayılması için sizlerin fikirleri çok önemlidir. Biz, sporu sağlıklı yaşamın ayrılmaz parçası kabul ediyoruz. Kocaeli’nin dünyanın en centilmen ve sportmen şehri olmasını istiyoruz. Kocaeli’yi sporun başkenti yapmakta kararlıyız, ısrarlıyız, çok hevesliyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.