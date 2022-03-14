İpler Derince’nin elinde!

Son maçında sahasında Gümüşhanespor’u 3-0 mağlup ederek puanını 41’e çıkaran Belediye Derincespor, tedbiri elden bırakmıyor ve Ceyhanspor maçına da aynı disiplinle hazırlanıyor.

GÜMÜŞHANE’Yİ FARKLI GEÇTİ

Bu sezon oynadığı maçlarda hiçbir rakibi karşısında geri adım atmayan ve birçok maçta puanları avuçlarının içerisinden kaçıran 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Belediye Derincespor son oynadığı maçta Gümüşhanespor’u Sercan Uslu’nun 2 ve Mert Somay’ın golleri ile 3-0 mağlup ederek puanını 41’e çıkardı. Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 3’e indiren sarı lacivertliler bir sonraki maçını ligden düşmesi kesinleşen Ceyhanspor ile deplasmanda oynayacak.

SAHASINDA ASLAN

Teknik Direktör Murat Parlak denetiminde hazırlıklarını sürdüren ekibimizde kaleci Taha ve Sercan sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Öte yandan Gümüşhanespor maçında dördüncü sarı kartını gören Murat Parlak da Ceyhan’da kulübede yer alamayacak. Bertuğ’un ise hafta içindeki durumuna göre takıma dönmesi söz konusu. Önce Mardin, ardından Karabük ve son olarak Gümüşhanespor’u devirerek sahasında bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan sarı lacivertliler kalan haftalarda da fikstür avantajını iyi kullanmak için elinden geleni yapacak.

HEDEF 8 MAÇTA EN KÖTÜ 17-18 PUAN

Derince ekibinin sahasındaki kalan maçları Tepecik, Çankaya, Ağrı ve sezonun son haftası Fethiyespor olacak. Deplasmanda ise Ceyhan, Karaköprü, Modafen ve Karşıyaka ile karşılaşacak olan ekibimizde hedef kalan 8 maçta en kötü 17-18 puan alarak sezon sonunda Play-Off hattında kalmak. Bunu başarabilecek bir potansiyele sahip olduklarını ifade eden Murat Parlak,

3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Erokspor

26

17

6

3

58

22

57

2.

Fethiyespor

26

18

2

6

53

23

56

3.

Orduspor

26

15

5

6

48

26

50

4.

İçel İY.

26

12

12

2

26

16

48

5.

Ofspor

26

12

8

6

41

31

44

6.

Kırıkkalespor

26

12

7

7

35

17

43

7.

BELEDİYE DERİNCE

26

10

11

5

33

16

41

8.

Edirnespor

26

10

6

10

37

28

36

9.

Çankaya

26

10

6

10

32

32

36

10.

Karaköprü

26

8

11

7

35

26

35

11.

Tepecikspor

26

9

8

9

36

32

35

12.

Ağrıspor

26

10

5

11

31

29

35

13.

Karşıyaka

26

7

12

7

37

25

33

14.

Gümüşhane

26

6

11

9

27

27

29

15.

Modafen

26

6

9

11

29

34

27

16.

Mardinspor

26

6

8

12

25

34

26

17.

Ceyhanspor

26

0

4

22

8

88

4

18.

Karabükspor

26

0

1

25

7

92

1



27. HAFTA PROGRAMI – 20 MART PAZAR – 14.00

Ceyhanspor

BELEDİYE DERİNCE

Karabükspor

İçel İY

Edirnespor

Modafen FK

Gümüşhane

Kırıkkale

Çankaya FK

Ağrı 1970

Ofspor

Mardinspor

Tepecikspor

Fethiyespor

Karaköprü

Karşıyaka

Orduspor

Erokspor



BELEDİYE DERİNCESPOR’UN KALAN MAÇLARI

Ceyhanspor

Belediye Derince

Belediye Derince

Tepecikspor

Karaköprü

Belediye Derince

Belediye Derince

Çankaya FK

Modafen FK

Belediye Derince

Belediye Derince

Ağrıspor

Karşıyaka

Belediye Derince

Belediye Derince

Fethiyespor

