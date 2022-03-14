İpler Derince’nin elinde!

Son maçında sahasında Gümüşhanespor’u 3-0 mağlup ederek puanını 41’e çıkaran Belediye Derincespor, tedbiri elden bırakmıyor ve Ceyhanspor maçına da aynı disiplinle hazırlanıyor.
GÜMÜŞHANE’Yİ FARKLI GEÇTİ
Bu sezon oynadığı maçlarda hiçbir rakibi karşısında geri adım atmayan ve birçok maçta puanları avuçlarının içerisinden kaçıran 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Belediye Derincespor son oynadığı maçta Gümüşhanespor’u Sercan Uslu’nun 2 ve Mert Somay’ın golleri ile 3-0 mağlup ederek puanını 41’e çıkardı. Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 3’e indiren sarı lacivertliler bir sonraki maçını ligden düşmesi kesinleşen Ceyhanspor ile deplasmanda oynayacak.
SAHASINDA ASLAN
Teknik Direktör Murat Parlak denetiminde hazırlıklarını sürdüren ekibimizde kaleci Taha ve Sercan sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Öte yandan Gümüşhanespor maçında dördüncü sarı kartını gören Murat Parlak da Ceyhan’da kulübede yer alamayacak. Bertuğ’un ise hafta içindeki durumuna göre takıma dönmesi söz konusu. Önce Mardin, ardından Karabük ve son olarak Gümüşhanespor’u devirerek sahasında bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan sarı lacivertliler kalan haftalarda da fikstür avantajını iyi kullanmak için elinden geleni yapacak.
HEDEF 8 MAÇTA EN KÖTÜ 17-18 PUAN
Derince ekibinin sahasındaki kalan maçları Tepecik, Çankaya, Ağrı ve sezonun son haftası Fethiyespor olacak. Deplasmanda ise Ceyhan, Karaköprü, Modafen ve Karşıyaka ile karşılaşacak olan ekibimizde hedef kalan 8 maçta en kötü 17-18 puan alarak sezon sonunda Play-Off hattında kalmak. Bunu başarabilecek bir potansiyele sahip olduklarını ifade eden Murat Parlak,
3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Erokspor
26
17
6
3
58
22
57
2.
Fethiyespor
26
18
2
6
53
23
56
3.
Orduspor
26
15
5
6
48
26
50
4.
İçel İY.
26
12
12
2
26
16
48
5.
Ofspor
26
12
8
6
41
31
44
6.
Kırıkkalespor
26
12
7
7
35
17
43
7.
BELEDİYE DERİNCE
26
10
11
5
33
16
41
8.
Edirnespor
26
10
6
10
37
28
36
9.
Çankaya
26
10
6
10
32
32
36
10.
Karaköprü
26
8
11
7
35
26
35
11.
Tepecikspor
26
9
8
9
36
32
35
12.
Ağrıspor
26
10
5
11
31
29
35
13.
Karşıyaka
26
7
12
7
37
25
33
14.
Gümüşhane
26
6
11
9
27
27
29
15.
Modafen
26
6
9
11
29
34
27
16.
Mardinspor
26
6
8
12
25
34
26
17.
Ceyhanspor
26
0
4
22
8
88
4
18.
Karabükspor
26
0
1
25
7
92
1
27. HAFTA PROGRAMI – 20 MART PAZAR – 14.00
Ceyhanspor
BELEDİYE DERİNCE
Karabükspor
İçel İY
Edirnespor
Modafen FK
Gümüşhane
Kırıkkale
Çankaya FK
Ağrı 1970
Ofspor
Mardinspor
Tepecikspor
Fethiyespor
Karaköprü
Karşıyaka
Orduspor
Erokspor
BELEDİYE DERİNCESPOR’UN KALAN MAÇLARI
Ceyhanspor
Belediye Derince
Belediye Derince
Tepecikspor
Karaköprü
Belediye Derince
Belediye Derince
Çankaya FK
Modafen FK
Belediye Derince
Belediye Derince
Ağrıspor
Karşıyaka
Belediye Derince
Belediye Derince
Fethiyespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.