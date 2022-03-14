Kocaeli Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı çelengi

Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmit’te bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdim etti. Düzenlenen programa Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman ve yönetimi, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zafer Utkan ve fakülte öğretim üyeleri, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Atmaca ve yönetimi, Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ece Erinalçık Şemen, İzmit Belediyesi birim müdürleri ile hekimler katıldı. Büyükşehir Belediyesi bando takımının da hazır bulunduğu programda Atatürk Anıtı’na çelenk takdim edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇t'li - yine aynı alan aynı zihniyet...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.