Kocaeli Tabip Odası’ndan Tıp Bayramı çelengi

Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmit’te bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdim etti. Düzenlenen programa Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman ve yönetimi, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zafer Utkan ve fakülte öğretim üyeleri, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Atmaca ve yönetimi, Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ece Erinalçık Şemen, İzmit Belediyesi birim müdürleri ile hekimler katıldı. Büyükşehir Belediyesi bando takımının da hazır bulunduğu programda Atatürk Anıtı’na çelenk takdim edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu.